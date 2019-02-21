Komisyon 'İlerleme Raporu'nu son iki yılda olduğu gibi Nisan'da açıklamayı planlıyordu. Ancak Almanya, Fransa ve Belçika'nın girişimleriyle bu tarih Mayıs ayının son haftasına ertelendi.



Komisyona yakın kaynaklar bu ülkelerin yabancı düşmanı sağ ve aşırı sol partilerin raporları süistimal edebileceğinden çekindiklerini belirtti.



Bu raporların Avrupa Parlamentosu seçimlerinde propaganda malzemesi olmamasını istedikleri ifade edildi. AB kaynakları ertelemenin Türkiye'nin de yararına olduğunu ifade etti. Türkiye'nin reform yapmak için daha fazla zamana sahip olacağına dikkat çekildi.

