İlk Avrupa ülkesi: İspanya, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor

İspanya, İsrail'e yönelik soykırım davasına müdahil olacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bugün yaptığı açıklamada, İspanya'nın Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına katılacağını söyledi.



İspanya, Şili ve Meksika'nın da katıldığı davaya katılan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Başbakan Pedro Sanchez, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanına karşı net bir tutum takınmıştı.

İspanya, Norveç ve İrlanda ile birlikte geçen ay Filistin Devletini resmen tanıdı.

İsrail buna karşılık İspanya'ya Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik konsolosluk hizmetlerini 1 Haziran'dan itibaren durdurdu.