İspanya, İsrail hükümetinin konsolosluk yasağını reddediyor

İspanya, İsrail'in konsolosluk yasağına karşı çıktı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Madrid'in Filistin devletini tanımasına karşılık olarak, İsrail'in Kudüs'teki konsolosluğunun faaliyetlerine getirmeyi planladığı kısıtlamaları reddetti.



Bakan Albares, Onda Cero radyosuna bugün verdiği mülakatta, “Bu sabah İsrail hükümetine, Kudüs'teki İspanyol başkonsolosluğunun normal faaliyetlerine yönelik herhangi bir kısıtlamayı reddettiğimizi belirten bir ‘nota verbale’ gönderdik, zira konsolosluğun statüsü uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmıştır” açıklamasını yaptı.



Albares, “Bu nedenle bu statü İsrail tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez” dedi ve Madrid'in İsrail'den “bu kararı geri almasını” istediğini sözlerine ekledi.



İSRAİL BAKANLIĞINDAN SAVUNMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Madrid'in Filistin devletini tanıması üzerine Kudüs'teki İspanyol konsolosluğuna 1 Haziran'dan itibaren Filistinlilere konsolosluk hizmeti vermeyi durdurmasını söylediğini duyurmuştu.



Bakanlık, İspanya'nın Kudüs'teki konsolosluğunun “yalnızca Kudüs'ün konsolosluk bölgesinde ikamet edenlere konsolosluk hizmetleri sunma yetkisine sahip olduğunu ve Filistin Yönetimi sakinlerine hizmet sunma veya konsolosluk faaliyeti yürütme yetkisine sahip olmadığını” savundu.



İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İspanya hükümetinin Filistin devletini tanımasının ardından alınan bu kararı “cezalandırıcı” bir tedbir olarak nitelendirdi.



İspanya, Gazze saldırıları nedeniyle İsrail'i en çok eleştiren Avrupa ülkelerinden biri.

İspanya salı günü, İrlanda ve Norveç ile birlikte Filistin Devletini resmen tanımış ve bu üç ülke İsrail'in sert tepkisini çekmişti.