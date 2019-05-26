Resmi olmayan sonuçlara göre AP seçiminde federal çözümü destekleyen Rum komünist AKEL partisinin Türk adayı profesör Niyazi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’ndaki 6 sandalyeden birinin sahibi oldu.



Kıbrıslı Türklerin de aralarında bulunduğu 72 adayın yarıştığı AP seçiminin güçlü ismi Niyazi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’nda temsiliyet hakkı kazandı. Rum toplumunda yaşayan profesör Niyazi Kızılyürek’in seçilmesiyle ilk kez bir Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosunda söz hakkı elde etmiş oldu. Kızılyürek seçim öncesinde Kıbrıs Türk toplumunu değil tüm Kıbrıs’ı temsil edeceğini açıklamıştı.



Kıbrıslı Türklerin yüzde 6.93’ünün oy kullandığı seçimde, toplam katılım oranı yüzde 42,8 oldu.



Kıbrıs Cumhuriyeti adına Güney’de yapılan seçimlerde 286.602 Kıbrıslı Rum sandık başına giderek oy kullandı. Seçmen listesine kayıtlı Kıbrıslı Türklerden de 5.604’ü sandığa gitti.



AP seçimlerine AKEL’den Niyazi Kızılyürek’in dışında, Yasemin Hareketi’nden İbrahim Aziz, Öz Karahan, Leyla Kıralp, Şener Levent, Zeki Beşiktepeli ve Faize Özdemirciler; Kıbrıs Türk Sosyalist Partisi’nden Mehmet Birinci ve Kazım Halit de AP seçimine giren Kıbrıslı Türk adaylardandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre AP’ye giren adaylar ve partileri şöyle;



DİSİ



Lefteris Hristoforu



Lukas Furlas



AKEL



Niyazi Kızılyürek



Yorgos Yorgiou



DİKO



Kostas Mavridis



EDEK



Dimitris Papadakis