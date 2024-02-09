İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.
Yaklaşık 48 saat süren yolculuğun ardından Axiom-3 ekibi Dünya'ya iniş yaptı.
SpaceX, ayrılmanın ardından tüm uçuş ve iniş sürecinin otomatik pilot aracılığıyla gerçekleştiridiğini belirtti.
FLORİDA AÇIKLARINA İNDİ
Dragon kapsülü atmosfere girmesinin ardından paraşütlerin açılmasıyla birlikte Florida açıklarına yumuşak bir iniş gerçekleştirdi.
Kapsüle en yakın geminin 3 deniz mili uzaklıkta olduğu ve yarım saat içerisinde astronotlara ulaşacakları öğrenildi.
1 HAFTA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bir hafta gözlem altında tutulması ve adaptasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor.
AXIOM'DAN PAYLAŞIM
Axiom'un sosyal medya hesabından Gezeravcı ile ilgili yapılan paylaşımda "Alper Gezeravcı, gelecek nesil kaşiflere ilham veren ilk Türk astronotu olarak tarih yazıyor." ifadeleri kullanıldı.
GERİ DÖNÜŞ ÜÇ KERE ERTELENDİ
Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüşü hava koşullarının elverişsiz olmasından dolayı daha önce üç kez ertelendi.
TARİHİ YOLCULUK 19 OCAK'TA BAŞLADI
Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.
Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.
Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.
VİDEO: ALPER GEZERAVCI'NIN KAPSÜLDEN ÇIKIŞ ANI
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