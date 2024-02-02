Alper Gezeravcı'dan bitki deneyleri hakkında açıklama

Uzayda yaptığım bitki deneyleri, evimiz Dünya'nın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu araştırmalar aynı zamanda değişen iklim olayları sebebiyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçüyor Attığımız her bir adım Dünya’mızın geleceği için. 🌍🌿🔬 pic.twitter.com/PdtL4BbuL5

Gezeravcı, şunları kaydetti:



"Uzayda yaptığım bitki deneyleri, evimiz dünyanın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu araştırmalar aynı zamanda değişen iklim olayları sebebiyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçüyor. Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için."