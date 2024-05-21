İmparatorluk Vatandaşları'nın darbe duruşması başladı

Almanya'da darbe planlama iddiasıyla yargılanan aşırı sağcı Reichsbürger (İmaparatorluk Vatandaşları) örgütünün duruşması bugün Frankfurt'ta devam ediyor.

Bir prens, eski bir milletvekili ve eski ordu subayları, Alman parlamentosuna saldırmak ve hükümeti devirmek için bir komployu yönetmekle suçlanıyor.



On yıllardır Alman mahkemelerinde görülen en büyük davalardan birinde savcılar, örgütü Federal Meclis'i basmak ve milletvekillerini rehin almak için “haince bir girişim” hazırlamakla suçluyor.



Frankfurt'taki bölge mahkemesinde görülen dava, darbe planıyla bağlantılı sanıkların yargılandığı üç davadan ikincisi.



Darbe planının sekiz şüpheli üyesinin yanı sıra Şansölye Olaf Scholz hükümetini devirme çabalarına destek vermekle suçlanan bir kadın da Frankfurt'ta hakim karşısına çıkacak.

Frankfurt'ta yargılanacak olan grubun elebaşlarından küçük aristokrat ve işadamı Prens Heinrich 13. Reuss'un, mevcut hükümetin devrilmesinin ardından geçici devlet başkanı olmak için sırada olduğu iddia ediliyordu.



2022'nin sonunda yetkililer tarafından engellenen sansasyonel plan, Almanya'da siyasi uçlardan gelen ve giderek artan şiddet tehdidinin en yüksek profilli örneği olarak belirtiliyor.

Örgütün, “komplo mitlerinden” ilham aldıkları ve “düşman listeleri” hazırladıkları öne sürülüyor.

