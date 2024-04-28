Almanya, "İmparatorluk Vatandaşları"nı yargılamaya başlıyor

"İmparatorluk Vatandaşları" üyelerinin yargılanmasına başlanıyor.

Almanya'da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Aralık 2022'de düzenlenen operasyonla yakalanan "İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger)" örgütü üyesi 26 sanıktan 9'unun yargılanmasına yarın Stuttgart'ta başlanacak.



Kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" olarak tanımlayan, Prens Heinrich Reuss'un liderliğinde darbe planlamakla suçlanan 26 sanık, Stuttgart, Münih ve Frankfurt'taki yüksek bölge mahkemelerinde hakim karşısına çıkacak.



Meclis oturumu esnasında başbakan ve tüm bakanları alıkoyarak televizyonda halka teşhir etmek gibi sansasyonel eylem planları yaptıkları öne sürülen sanıklar, "terör örgütüne üye olmak" ve "şiddet kullanarak hükümete yönelik darbe planlamak"tan yargılanacak.



Prens Reuss ve eski Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) subayı Rüdiger von P'nin lideri olduğu örgütün üyelerinden bazılarıa "terör örgütü kurmak, vatana ihanet girişiminde bulunmak, yasa dışı silah bulundurmak veya devleti tehlikeye atacak ciddi bir şiddet eylemine hazırlanmak" suçlamaları yöneltiliyor.

Bir sanık ise "cinayete teşebbüs ve ağır yaralama" suçundan yargılanacak.

Sanıklardan Alman kökenli olmayan tek kişi, Rusya uyruklu Vitalia B, "örgüte yardım ve yataklık etmekle" suçlanıyor.



Mahkeme, gelecek yılın ocak ayına kadar çok sayıda ek duruşma günü belirledi.

