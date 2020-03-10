İngilitere'de casusluk tartışması

İngiliz The Guardian tarafından yayınlanan habere göre, Rusya'nın İngiltere'deki istihbarat faaliyetleri hakkında Avam Kamarası İstihbarat ve Güvenlik Komitesi tarafından bir rapor hazırlandı.



Raporun hazırlanmasını finanse eden Bill Browder, Rusya'nın İngiliz toplumunda nüfuz sahibi bazı isimlere yüksek paralar ödeyerek, ülke siyaseti ve ekonomisine sızmaya çalıştığını ileri sürdü. Rusya'nın söz konusu yöntemle, İngiltere'de yaşayan Vladimir Putin muhalifi Ruslara da baskı yaptığı belirtildi.



İngiliz Parlamentosu'nun MI5, MI6 ve GCHQ'nin istihbarat ve güvenlik faaliyetlerinden sorumlu komitesi tarafından hazırlanan raporda, Rusya'nın İngiltere'de etkili olmak için bazı siyasetçi, diplomat, eski istihbaratçı ve iş dünyası çevresindeki etkili isimlere yüksek paralar ödediği vurgulandı.

İki yılda hazırlanan raporu finanse eden Bill Browder, Kremlin ve Putin karşıtı görüşleriyle tanınıyor.

"İNGİLİZ SİYASETÇİLERE YÜKSEK PARA ÖDENİYOR"



Rusya'nın yüksek paralar ödeyerek bilgi topladığı isimler arasında ana muhalefet İşçi Partisi ile iktidardaki Muhafazakar Partili bazi siyasetçilerin olduğu da raporda yer alıyor. Rapora, bazı kesimlerin de, farkında olmadan Rus istihbaratının etkisinde kalarak, onların çıkarlarına hizmet ettiği ileri sürüldü.



Rusya'nın söz konusu isimleri kullanarak Rus devletinin çıkarlarını koruduğu aynı zamanda kara para aklama, propaganda ve yanlış bilgi yayma gibi faaliyetlerini maskelediği öne sürüldü.



"BORIS JOHNSON RAPORUN YAYIMLANMASINI ENGELLEDİ"



İngiliz Parlamentosu İstihbarat ve Güvenlik Komitesi'nin iki yılda hazırladığı 50 sayfalık rapor, İngiltere'de seçimlerden önce yayımlanmak istenmiş ancak Başbakan Boris Johnson'ın engellediği iddia edilmişti.



Henüz kamuoyuna açıklanmayan rapora İngiliz hükümeti mesafeli yaklaşırken, İngiliz muhalefetine mensup milletvekilleri raporun açıklanması için baskı yapıyor.



İskoç Ulusal Partisi'nin Avam Kamarası'ndaki lideri Ian Blackford geçtiğimiz ay Başbakan Boris Johnson'a bir mektup yazarak, raporun kamuoyuna açıklanacağı zamanın açıklanmasını istemişti. Ancak seçimler üzerinden 3 ay geçmesine rağmen rapor henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz Parlamentosu tarafından hazırlanan raporun kamuoyuna açıklanmasını engellemekle suçlanıyor.

"RUS OLİGARKLAR ÜLKE GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"



Raporla ilgili İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Bill Browder, "Rus istihbaratına bağlı ajanların Rusya Büyükelçiliği'nde diplomat kisvesi altında çalıştığını biliyoruz. İngiliz hükümetinin gözden kaçırdığı şey, bunların casusluk faaliyeti olduğudur. Rus oligarkların bu ülkenin güvenliği üzerinde bilinenden daha fazla etkisi var. Daha korkunç olan Rus hükümetinin dolaylı olarak İngiliz vatandaşlarına para ödeyerek istihbarat operasyonlarını yürütmesi" şeklinde konuştu.



"RUSYAFOBİ DÜZEYİNDE MANYAKLIK"



İngiliz Parlamentosu tarafından hazırlanan raporla ilgili açıklamalarda bulunan Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov iddiları reddetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin sözcüsü Peskov, Browder'in iddialarını "yalan" ve "dayanaksız" olarak nitelendirdi. Peskov raporda yer alan bazı iddiaları, "Rusyafobi düzeyine varan manyaklık" olarak tanımladı.