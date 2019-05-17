İşçi Partisi'nin kadın milletvekilli Rosie Cooper'ı öldürme planı yaparken ihbar üzerine yakalanan aşırı sağcı Jack Renshaw hakkında, Londra'da merkezi ceza mahkemesi Old Bailey'de görülen davada müebbet hapis kararı verildi.



Cooper'ı 2017'de 48 santimetrelik bir bıçakla öldürme planını itiraf eden Renshaw'ın daha önce de çocuklara cinsel istismar suçundan mahkumiyeti olduğu bildirildi.



İngiliz yasalarına göre Renshaw'ın indirimlerle asgari 20 yıl hapis yatması öngörülüyor.



MİLLETVEKİLİ JO COX ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan Brexit anlaşmasından bir hafta önce İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox, seçim bölgesinde bir aşırı sağcı tarafından öldürülmüştü.



İngiliz parlamentosunda Brexit anlaşmasının oylandığı son aylarda bazı milletvekilleri parlamento binası etrafında Brexit yanlısı aşırı sağcı göstericilerin tacizine uğramış, bunun üzerine parlamentonun ve milletvekillerinin korunmasına yönelik tedbirler artırılmıştı.



İngiltere 2016'da ilk defa bir aşırı sağ örgütü terör listesine almıştı. Listeye giren Ulusal Eylem örgütüne yönelik son 2 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı bazı kişiler gözaltına alınmıştı.

