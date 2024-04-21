İngiltere Başbakanı Sunak ile Ürdün Kralı Abdullah Gazze'yi görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Gazze'ye yönelik insani yardımlar ele alınırken, bölgede yükselen gerilim de konuşuldu. İngiltere'nin iki devletli çözüme desteği tekrarlanan açıklamada, iki liderin yenilenmiş Filistin yönetiminin önemi konusunda mutabık kaldığı da belirtildi.

İngiltere Başbakanı Sunak ile Ürdün Kralı Abdullah Gazze'yi görüştü
İsrail saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 34 bini aştı.

Kralı 2. Abdullah ve Başbakanı Rishi Sunak, yaptıkları telefon görüşmesinde, 'ye yönelik insani yardımları ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Sunak görüşmede, İngiltere'nin Ürdün ve bölge güvenliğine verdiği desteği yineledi.

Sunak, bölgede gerilimin yükselmesinin kimsenin faydasına olmadığını dile getirdi.

Gazze'de yaşanan insani krize değindiklerini kaydeden Sunak, daha fazla yardımın bölgeye girmesi, esirlerin bölgeden çıkarılması ve sürdürülebilir ateşkes için çatışmalara insani aralar verilmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere başbakanı, Ürdün Kralı Abdullah ile Gazze'ye girecek yardımlar konusunu da ele aldıklarını aktardı.

İki lider, Ürdün Hava Kuvvetleri öncülüğünde Gazze'ye havadan yardım bırakılması ile karadan ve denizden insani yardım koridoru açılması konularını görüştü.

İngiltere'nin iki devletli çözüme desteği tekrarlanan açıklamada, iki liderin yenilenmiş Filistin yönetiminin önemi konusunda mutabık kaldığı da belirtildi.

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