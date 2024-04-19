İran'a saldırı | Fransa ve İngiltere: İsrail'in meşru müdafaa hakkı var

İran'ın İsfahan kentinde bu sabah yaşanan hava saldırısına ilişkin ülkelerden ilk açıklamalar geldi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "gerilimi azaltma" çağrısı yaparken, bugünkü G7 toplantısında konunun değerlendirileceğini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Yardımcısı, "İsrail, uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkına sahip" açıklamasını yaptı.



İngiltere Başbakanlık Ofisi de İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu ifade etti. İran'a yönelik saldırıların kaynağının resmi olarak doğrulanmadığını belirten Başbakanlık, İsraillilere şu anda önemli olanın "gerilimi azaltmak olduğunu" söyledi.

Daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da bir açıklama yaptı.

İsrail'in İran topraklarında bir saldırı gerçekleştirdiği yönündeki haberler hakkında spekülasyon yapmasının doğru olmayacağını söyleyen Sunak, "Ortadoğu'da büyük bir tırmandırma kimsenin çıkarına değil" diye konuştu.

İngiltere başbakanı, Ortadoğu'da "sakin kafaların" hakim olduğunu görmek istediğini sözlerine ekledi.



Umman Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgede tekrarlanan askeri saldırılarını kınadı.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, her iki tarafa da çağrı yaparak, "Bölgenin istikrarlı kalması ve tüm tarafların daha fazla eylemden kaçınması kesinlikle gereklidir" dedi.



Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörü de İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının uluslararası hukuk ve BM Şartı uyarınca askeri güç kullanma yasağının "bir başka ihlali" olduğunu kaydetti.

Mısır, bölgede genişleyen çatışma ve istikrarsızlığın sonuçları konusunda uyarıda bulundu.