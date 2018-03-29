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"İngiltere dünyayı yanlış bilgilendiriyor"

Dünya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zakharova, İngiltere’nin ajan krizi konusunda dünyayı yanlış bilgilendirdiğini söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zakharova, yaptığı açıklamada, İngiltere’yi ajan krizi konusunda dünya yanlış bilgilendirmekle suçladı.

Ajan krizinden sonra bazı ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etmesine değinen Zakharova, “Onların kısasa kısas yöntemleri istemeleri önemli değil, buna odaklanmayalım, biz en uygun tedbirleri alacağız. Alacağımız önlemlerin şeklini ve içeriğini size hazır olduğunda açıklayacağım, ama şundan emin olabiliriz ki bu çok geç olmayacak” şeklinde konuştu

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