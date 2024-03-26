İngiltere, Gazze'ye ilk kez havadan yardım bıraktı

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin dün RAF A400M askeri nakliye uçağı ile Gazze'ye ilk kez havadan yardım bıraktığı duyuruldu.



Açıklamada su, pirinç, yemeklik yağ, un, konserve ve bebek mamasından oluşan 10 tondan fazla insani yardımın Gazze halkına destek olacağı ifade edildi.



İngiltere'nin havadan yardım operasyonunu planlamak ve gerçekleştirmek için Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile yakın iş birliği içinde çalıştığı aktarıldı.



İSRAİL'E ÇAĞRI



İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, "İngiltere, Gazze'ye yönelik yardım bütçesini halihazırda 3 katına çıkardı, ancak insanların acılarını azaltmak için daha da ileri gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Shapps konuşmasında bu havadan yardım sisteminin insani destek sağlamanın yeni bir yolunu açtığını vurguladı.

Savunma Bakanı Shapps, görevde yer alan Kraliyet Hava Kuvvetleri personeline ve Ürdünlü ortaklarına liderliklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmasının devamında, "İngiltere'nin hedefi, hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için karayolu, hava veya denizyolu olsun, mümkün olan her yolu kullanmaktır. Ayrıca Gazze'ye yardım sevkiyatını artırmak için İsrail'e liman erişimi sağlaması ve daha fazla karadan geçiş noktası açması yönünde çağrıda bulunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

