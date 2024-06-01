İngiltere seçimleri | İşçi Partili lidere göre "merkezden" kazanılacak

İngiltere İşçi partisi lideri Keir Starmer, the Times gazetesine verdiği mülakatta temmuzda yapılacak seçimleri yorumladı.

Starmer, seçimlerin “merkezden” kazanıldığına inandığını, çünkü ülkedeki çoğu insanın sağın veya solun "aşırı uçlarını" sevmediğini söyledi.

Starmer gazeteye verdiği demeçte şöyle konuştu: “Ulus olarak genel anlamda oldukça makul ve hoşgörülü bir toplumuz ama siyasetin orta yerindeyiz. İnsanlar sağın ya da solun aşırı uçlarını sevmiyor. Makul ölçüde hoşgörülüler. Kendilerinin, ailelerinin ve ülkenin gelişmesini ve ilerleme kaydetmesini istiyorlar.”



İşçi Partisi'ni değiştirdiği mesajının altını çizen Starmer, “Ortaya attığımız davetiyelerden biri de on yıllık bir ulusal yenilenme istediğimizi söylemek. Ulusal kısmı insanlar için gerçekten önemli. Bu bir kabile İşçi Partisi değil. On yıllık ulusal yenilenmeyi istemek için ömür boyu İşçi Partisi destekçisi ve seçmeni olmak zorunda değilsiniz" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ FAZLA BEĞENMİŞ"

Pek çok Muhafazakar'ın da bunu isteyeceğini söyleyen Satrmer, "Kendini İşçi Partili olarak tanımlamayan insanları da kapsayacak kadar geniş olmasını istiyorum. Onlar bu kez İşçi Partisi'ne oy vereceklerdir” diye ekledi.

Starmer son olarak herkesin hayatını "biraz daha hafifleten" bir siyaset istediğini ve birçok siyasetçinin “kendini fazla beğenmiş” hale geldiğini söyledi.

İşçi Partili lider, “Eğer gelip hizmet edecek kadar ayrıcalıklı olursak bir zihniyet değişimi olacaktır” dedi.