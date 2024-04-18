İngiltere ve ABD'den İran'a ortak yaptırım kararı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın 14 Nisan'da İsrail'e saldırısına karşılık, ABD ile koordineli şekilde, İran ordusunun önde gelen isimlerine yaptırım kararı alındığı belirtildi.



ABD ve İngiltere'nin, söz konusu yaptırımlarla İran'ın insansız hava aracı ve füze endüstrilerindeki kilit aktörlerine yönelik ağı sıkılaştırmayı hedeflediği vurgulanarak, yaptırımların İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırma kabiliyetini daha da sınırlandıracağı yorumu yapıldı.



Yaptırım kararı alınan 7 kişi ve 6 kuruluş arasında İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, İran Devrimi Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ve İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani'nin yer aldığı kaydedildi.



Yaptırım uygulanan kişilere seyahat yasağı getirileceği ve mal varlıklarının dondurulacağı, tüzel kişilerin ise mal varlıklarının dondurulmasına tabi olacağı ifade edildi.



"OLAYLARIN DAHA DA TIRMANMASI KİMSENİN YARARINA DEĞİL"



Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ABD ile koordineli açıklanan bu yaptırımların, İran'ın saldırısını kesin dille kınadıklarını göstereceğini ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırma kabiliyetini daha da sınırlayacağını ifade etti.



Dışişleri Bakanı David Cameron da İran'ın İsrail'e saldırısını kınadıklarını belirterek, Portekiz bandralı "MSC Aries" adlı gemi ve mürettebatın derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.



Cameron, "İran, pervasız ve hukuk dışı davranışlarına son vermeli. Olayların daha da tırmanması kimsenin yararına değil." değerlendirmesinde bulundu.



İRAN-İSRAİL GERİLİMİ



İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.



İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.



İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.



İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.



İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.