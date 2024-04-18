Fransa: İsrail, uluslararası insancıl hukuka uymalı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.



Fransa'nın İsrail'den Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaşmasının önündeki tüm engelleri kaldırmasını istediğini aktaran Lemoine, Tel Aviv hükümetinden söz konusu yardımların bölgede dağıtılmasını sağlaması çağrısında bulundu.



Lemoine, İsrail'den bölgedeki sivillerin ve insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlamasını isteyerek, "Gazzeli Filistinliler artık son derece ciddi düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya." dedi.



Gazze'ye yardım için günlük ortalama 185 tırın bölgeye girdiğini aktaran Lemoine, bölgeye günlük en az 500 insani yardım tırının ulaşması gerektiğini vurguladı.



Lemoine, İsrail'in 5 Nisan'da Gazze'ye yönelik insani yardımın artırılmasına ilişkin açıklamalarını hemen yerine getirmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"İsrail, uluslararası insancıl hukuka uymalı. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, 'Cenevre Sözleşmeleri kapsamında yardım dağıtımını engellemenin UCM'nin yetki alanına giren bir suç teşkil edebileceğini' hatırlattı."



FRANSA, VAGADUGU'DAKİ DİPLOMATLARI HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ



Fransız Sözcü, ülkesinin Vagadugu Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomatın Burkina Faso makamlarınca sınır dışı edilme kararının esefle karşıladığını kaydederek, "Burkina Faso makamlarının bu personel hakkındaki asılsız suçlamalarını reddediyoruz" diye konuştu.



Lemoine, söz konusu 3 Fransız diplomatın bu ülkede, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesine uygun çalışma yürüttüğünü savunarak, "Burkina Faso makamlarının kararı hiçbir meşru temele dayanmıyor. Bunu sadece kınayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Sözcü Lemoine, ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'nın Çernihiv kentine yönelik saldırısını sert şekilde kınadığını belirtti.



Fransa Dışişleri Bakanlığı, Vagadugu Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomatının, "yıkıcı faaliyette bulundukları" gerekçesiyle Burkina Faso makamlarınca istenmeyen kişi ilan edildiğini ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurmuştu.