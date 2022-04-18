"İngiltere Başbakanlık Ofisi BAE tarafından dinlendi"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bir İsrail firması tarafından geliştirilen Pegasus yazılımını kullanarak İngiltere Başbakanlık Ofisini dinlediği ileri sürüldü.



Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab adlı bir araştırma grubu tarafından yapılan açıklamada, "2020 ve 2021'de resmi İngiliz ağlarında birden fazla şüpheli Pegasus casus yazılım vakasını gözlemlediğimizi ve bunları İngiltere hükümetine bildirdiğimizi teyit ederiz" denildi.

Bu yerler arasında Başbakanlık Ofisi ve Dışişleri Bakanlığının da olduğu belirtilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığıyla ilgili şüpheli vakalar, BAE, Hindistan, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ve Ürdün'le eşleştirdiğimiz Pegasus operatörleriyle bağlantılı. İngiltere Başbakanlık Ofisindeki şüpheli vaka ise BAE'yle eşleştirdiğimiz bir Pegasus operatörüyle bağlantılı" ifadesine yer verildi.



Ancak araştırmacılar, casus yazılımın hedefindeki kişileri belirleyemediklerini kaydetti.



Pegasus'u üreten İsrail firması NSO'dan, Guardian gazetesine yapılan açıklamada, iddialar yalanlanarak kendilerinin Citizen Lab ve Uluslararası Af Örgütü tarafından siyasi olarak hedef alındıkları savunuldu.