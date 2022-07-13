İngiltere'de başbakanlık yarışı: İlk oylama sonuçlandı

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık yarışında ilk tur oylama sonuçları belli oldu.



Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için dün en az 20 milletvekilinin desteğini alarak ilk tura çıkan 8 adaydan 6'sı bugün yapılan oylamada en az 30 milletvekilinin desteğini alarak ikinci tur oylamaya kaldı.



Eski Maliye Bakanı Sunak 88 ile en fazla milletvekilinden oy alan aday olurken Penny Mordaunt 67, Dışişleri Bakanı Liz Truss 50, Kemi Badenoch 40, Tom Tugendhat 37 ve Suella Braverman 32 oy aldı.



Sunak'ın istifasının ardından yerine atanan Maliye Bakanı Nadhim Zahavi ile eski Sağlık Bakanlarından Jeremy Hunt ise ilk turda 30 oy barajını geçemeyerek elendi.



Zahavi, yaptığı açıklamada, liderlik yarışındaki rolünün artık sona erdiğini belirterek, tüm adaylara şans diledi.



PARTİNİN YENİ LİDERİ 5 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK



Oylamanın ikinci turu yarın öğlen saatlerinde yapılacak. İhtiyaç duyulması halinde adayların sayısını ikiye düşürmek için 18 Temmuz'da bir oylama daha yapılacak.



Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi öngörülüyor.



Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.



Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.



ESKİ SAĞLIK BAKANI JAVİD, LİDERLİK YARIŞINDAN ÇEKİLMİŞTİ



Eski Sağlık Bakanı Sajid Javid ve milletvekili Rehman Chishti dün liderlik yarışından çekildiğini duyurmuştu.



Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da yarıştan çekildiğini açıklamış ve Sunak'ı destekleyeceğini bildirmişti.