İngiltere'de bıçaklı saldırı | 17 yaşındaki saldırgan cinayete teşebbüsten tutuklandı

İngiltere'nin kuzeyindeki bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin 17 yaşındaki bir genç cinayete teşebbüsten tutuklandı. Saldırıda üç kişi yaralanmıştı.

İngiltere'de bıçaklı saldırı | 17 yaşındaki saldırgan cinayete teşebbüsten tutuklandı

'nin kuzeyindeki bir okulda meydana gelen bıçaklama olayında üç kişinin yaralanmasının ardından 17 yaşındaki bir genç cinayete teşebbüsten tutuklandı.

Güney Yorkshire Polisi, çocuğun Sheffield'daki Birley Community College'da üç kişinin yaralandığı ihbarının ardından gözaltına alındığını söyledi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, iki yetişkinin hafif yaralanmalarının ardından olay yerinde kontrol edildiği belirtildi. Bir çocuğun da saldırıya uğradıktan sonra kontrolden geçirildiği belirtildi.

Geçtiğimiz cuma günü de 13 yaşındaki bir kız çocuğu, bir ortaokulda iki öğretmen ve bir öğrencinin bıçaklanmasının ardından üç cinayete teşebbüs suçlamasıyla Galler'de mahkemeye çıkarılmıştı.

, geçtiğimiz çarşamba günü Swansea'nın kuzeyindeki Ammanford'da bulunan Amman Valley okulunda meydana geldi. 

DÜNYA HABERLERİ

İsrail Ordu Radyosu: ABD savunma sistemleri İran füzelerini önlemede başarısız oldu

İsrail Ordu Radyosu: ABD savunma sistemleri İran füzelerini önlemede başarısız oldu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’de

Blinken ve Netanyahu görüştü: Gündem Gazze'ye insani yardım

Blinken ve Netanyahu görüştü: Gündem Gazze'ye insani yardım

İsrail ana muhalefet lideri: "Netanyahu'nun esir takası anlaşması için mazereti yok"

İsrail ana muhalefet lideri: "Netanyahu'nun esir takası anlaşması için mazereti yok"

Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması müzakereleri Kazakistan’da yapılacak

Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması müzakereleri Kazakistan’da yapılacak

Yunan öğrencilerden Filistinlilere destek gösterisi

Yunan öğrencilerden Filistinlilere destek gösterisi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...