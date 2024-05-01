İngiltere'de bıçaklı saldırı | 17 yaşındaki saldırgan cinayete teşebbüsten tutuklandı

İngiltere'nin kuzeyindeki bir okulda meydana gelen bıçaklama olayında üç kişinin yaralanmasının ardından 17 yaşındaki bir genç cinayete teşebbüsten tutuklandı.



Güney Yorkshire Polisi, çocuğun Sheffield'daki Birley Community College'da üç kişinin yaralandığı ihbarının ardından gözaltına alındığını söyledi.



Polis tarafından yapılan açıklamada, iki yetişkinin hafif yaralanmalarının ardından olay yerinde kontrol edildiği belirtildi. Bir çocuğun da saldırıya uğradıktan sonra kontrolden geçirildiği belirtildi.



Geçtiğimiz cuma günü de 13 yaşındaki bir kız çocuğu, bir ortaokulda iki öğretmen ve bir öğrencinin bıçaklanmasının ardından üç cinayete teşebbüs suçlamasıyla Galler'de mahkemeye çıkarılmıştı.



Saldırı, geçtiğimiz çarşamba günü Swansea'nın kuzeyindeki Ammanford'da bulunan Amman Valley okulunda meydana geldi.