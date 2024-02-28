İngiltere'de bir adam evinin garajını Boeing 737 simülatörüne çevirdi

İngiltere’nin Hampshire bölgesine bağlı Sherfield-On-Loddon’da tıbbi cihaz denetmeni olan Alberto Paduanelli, evinin garajını Boeing 737-800 kokpitine çevirerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Havacılık tutkununun hayalini gerçekleştirmesi 3,5 yılını aldı.
Gerçek ve canlı haritaların yanı sıra güncel hava durumu bilgilerinin yer aldığı uçuş simülatörü, British Airways ve Ryanair pilotlarının da ilgisini çekti.
İngiliz medyasına röportaj veren Paduanelli, “British Airways pilotu simülatörün beklentilerini aştığını söyledi. Hatta bana simülatörümün gerçek bir uçaktan daha fazla modüle sahip olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.
Korona virüs salgınında toplam 130 bin sterlin harcayan Paduanelli, gerçeğini aratmayan uçuş simülatörüyle kendisi gibi havacılık tutkunlarına da dört bir yanındaki havalimanlarına uçmak için simülatörü kullanma fırsatı sunmaya başladı.
ÇOCUKLUK HAYALİYDİ, GERÇEĞE DÖNDÜ
Paduanelli'nin hayali küçüklüğünden beri tamamen işlevsel bir kokpit inşa etmekti.
İtalyan ordusunda pilot olan amcası 3 yaşındayken Paduanelli'ye içinde uçuş simülatörünün olduğu bir disket hediye getirdi.
Küçük bir Cessna kokpitini içeren oyuna bağımlı olan küçük çocuk gelecekte devasa bir uçak simülatörü hazırlama idealini burada kazandı.
Zaman içinde farklı şirketlerden giderek daha fazla simülatör piyasaya çıktı ve süreç aynıydı, oyunu bir bilgisayara kuruyorsunuz, bir joystick bağlıyorsunuz ve uçuyorsunuz.
Yıllar geçtikçe simülasyon ve kontroller giderek daha gerçekçi hale gelmesine rağmen hiçbir zaman gerçek bir pilot gibi hissettirmedi çünkü sahip olduğunuz tek şey bir joystick ve klavyeydi.
130 BİN STERLİN HARCADI
Paduanelli, “Sonunda, eğer param ve yeterli alanım olursa bir gün gerçek bir kokpit, yüzde 100 işlevsel bir kokpit inşa edebileceğimi hayal etmeye ve planlamaya başladım” dedi.
İki çocuk babası olan Paduanelli, 3 yıl önce ailesiyle birlikte büyük bir eve taşındığını belirterek, “7 ve 10 yaşlarında çocuklarımla bir şeyler yapmak istedim ve baba-oğul deneyimi olarak birlikte bir şeyler inşa etmenin harika olacağını düşündüm. Çok seyahat ediyorum ve bu nedenle sadece hafta sonlarımı proje üzerinde çalışarak geçirebiliyordum. Bu projeye 130 bin sterlin harcadım, ancak zengin bir adam olduğum yanılgısına kapılmayın. Sadece çok tutkulu olduğum bir şeye para harcadım” dedi.
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