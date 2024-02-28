İngiltere'de bir adam evinin garajını Boeing 737 simülatörüne çevirdi

130 BİN STERLİN HARCADI



Paduanelli, “Sonunda, eğer param ve yeterli alanım olursa bir gün gerçek bir kokpit, yüzde 100 işlevsel bir kokpit inşa edebileceğimi hayal etmeye ve planlamaya başladım” dedi.



İki çocuk babası olan Paduanelli, 3 yıl önce ailesiyle birlikte büyük bir eve taşındığını belirterek, “7 ve 10 yaşlarında çocuklarımla bir şeyler yapmak istedim ve baba-oğul deneyimi olarak birlikte bir şeyler inşa etmenin harika olacağını düşündüm. Çok seyahat ediyorum ve bu nedenle sadece hafta sonlarımı proje üzerinde çalışarak geçirebiliyordum. Bu projeye 130 bin sterlin harcadım, ancak zengin bir adam olduğum yanılgısına kapılmayın. Sadece çok tutkulu olduğum bir şeye para harcadım” dedi.

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