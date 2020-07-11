İngiltere'de bir ilk: Genelkurmay Başkan yardımcısı hakim karşısında

İngiltere'de bir ilk yaşandı.

Ülke tarihinde 200 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak görev yapan bir ordu mensubu Nick Welch (57) askeri mahkeme karşısına çıktı.

Çocuklarından birini özel okula göndermek için 50 bin poundluk ödenek talep ettiği belirtilen Welch, Wiltshire'daki Bulford Askeri Mahkemesi'nde dolandırıcılıkla suçlandı.



"RÜTBESİNİ KULLANARAK, İKİ KAT FAZLA TALEP ETTİ"



Öte yandan, İngiliz ordusu kurallarına göre, ordu mensuplarının çocuklarına ilişkin ödenen özel okul ücreti için yılda 23.480 pounda kadar izin verildiği ifade edilirken, Welch'nin rütbesini kullanarak,limitin iki katından fazla ücret talep etmekle suçlandı.



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