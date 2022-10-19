İngiltere'de Çin konsolosu protestocuyu dövdü

Olay anına ait görüntülerde şapkalı ve maskeli konsolosun protestocuların afişlerini tekmeleyerek olayların fitilini ateşlediği görülüyor.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, konsolos yardımcısını çağırarak açıklama talep etti.
Çin'den direkt olarak konsolosun şiddet olaylarına karışması konusuyla ilgili bir yorum gelmedi.
Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı konsolosluk çalışanlarının arkasında durdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasal olmayan şekilde herhangi bir ülke toprağına girilirse, her diplomat toprağını korumak adına gerekli önlemleri alır" ifadeleriyle yaşananlar savunuldu
İngiltere'nin tepkisini yetersiz bulan bazı İngiliz milletvekilleri Dışişleri'nin daha sert şekilde Çin'i uyarması gerektiğini söyledi.