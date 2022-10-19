İngiltere'de Çin konsolosu protestocuyu dövdü

İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan Çin konsolosluğu önünde Hong Konglu protestocular toplanmış, ardından arbede çıkmıştı.

Protestoculardan biri konsolosluk içerisine çekilerek darp edilmiş, protestocunun imdadına İngiliz polisi yetişmiştiŞiddet olaylarına karışanlardan birinin bizzat Çin Manchester konsolosu Zeng Ziyuan olduğu ortaya çıktı.

Olay anına ait görüntülerde şapkalı ve maskeli konsolosun protestocuların afişlerini tekmeleyerek olayların fitilini ateşlediği görülüyor.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı, konsolos yardımcısını çağırarak açıklama talep etti.



Çin'den direkt olarak konsolosun şiddet olaylarına karışması konusuyla ilgili bir yorum gelmedi.



Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı konsolosluk çalışanlarının arkasında durdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasal olmayan şekilde herhangi bir ülke toprağına girilirse, her diplomat toprağını korumak adına gerekli önlemleri alır" ifadeleriyle yaşananlar savunuldu



İngiltere'nin tepkisini yetersiz bulan bazı İngiliz milletvekilleri Dışişleri'nin daha sert şekilde Çin'i uyarması gerektiğini söyledi.