İngiltere'de 39 kişinin bir TIR'ın dorsesinde yaşamını yitirmesi sonrası soruşturma devam ediyor. TIR'ın şoförü Mo Robinson'un ifadesi sonrası Kuzey İrlanda'da iki eve baskın düzenlendi. Olayın organize suç örgütleriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.



Henüz kimliklerini belirlenemeyen kurbanların eksi 25 derece soğukta yaşamlarını yitirdikleri belirtiliyor. Uzmanlar bisküvi taşımak için kullanılan dorsenin içinin genellikle eksi 25 derece soğuğa ayarlandığını ifade ediliyor.

İngiliz ITV televizyonu ise, yaşamını yitiren 39 kişinin Çin vatandaşı olduklarını duyurdu.

BELÇİKA SAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA



Olayla ilgili Belçika savcılığından da bir açıklama yapıldı. Belçika Federal Savcılığı sözcüsü Eric Van Duyse olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirterek, "Dorsenin Belçika'da ne kadar kaldığını şu anda bilmiyoruz. Saatler de olabilir, günler de" dedi.



JOHNSON OLAYI TRAJİK VE YÜREK KIRICI OLARAK NİTELENDİRDİ

İngiltere basınının "trajik" olarak nitelendirdiği olayla ilgili İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan da bir açıklama geldi. Avam Kamarası'da konuşan Başbakan Johnson, “Bütün Avam Kamarası Essex’te bir TIR'ın içinde 39 cesedin bulunması haberinden sonra şoke oldu. Bu düşünülemez bir trajedi ve gerçekten yürek kırıcı. Tüm üyelerin düşünce ve dualarının, hayatlarını ve sevdiklerini kaybedenlerle olduğunu biliyorum” dedi.

OLAY İHBAR ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI



Essex polisince yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade Sanayi Sitesi'ndeki bir TIR dorsesinde yapılan incelemede 39 ceset bulunduğu belirtilmişti.



Belçika'nın Zeebrugge Limanı'ndan yola çıkarılan konteynerin Essex'in Purfleet Limanı'na ulaştığı ifade edilen açıklamada, TIR ile limandan alınan dorsenin Waterglade Sanayi Sitesi'ne getirildiği, aracın burada durakladığı sırada cesetlerin varlığının anlaşıldığı ifade edildi.



Açıklamada, Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki TIR şoförü Mo Robinson'un gözaltına alındığı kaydedildi.



Aralarında 10 yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, kurbanların kaçak göçmen olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.



BULGARİSTAN'DAN DEĞİL BELÇİKA'DAN İNGİLTERE'YE GİTTİ



Polis, ilk açıklamasında kamyonun Bulgaristan'dan geldiğini ve Britanya Adası'na Galler'deki Holyhead Limanı'ndan cumartesi günü giriş yaptığını bildirmişti.



2000 YILINDA 58 ÇİNLİ KAMYONDA CAN VERMİŞTİ



2000 yılında da İngiltere'nin Dover kentinde 58 Çinli sığınmacının cesedi bir kamyon içerisinde bulunmuştu. Kamyonun Hollandalı sürücüsü cinayetten hüküm giyerek, hapis cezasına çarptırılmıştı.