İngiltere'de ebeveynlerin akıllı telefon karşıtı hareketi büyüyor: Gençlerin ruh sağlığı bozuk

İngiltere'de, ülkenin en büyük eğitim sendikası, gençlerin akıllı telefon kullanımının kısıtlanmasını önerdi.

Ulusal Eğitim Sendikası (NEU) Genel Sekreteri Daniel Kebede, öğretmenlerin ruh sağlığı bozuk öğrencilerin sayısında keskin bir artış olduğunu bildirmesinin ardından, "sosyal medyanın bağımlılık yaratan doğası ve ekran süresi ile gençlerin nasıl hissettikleri arasında bir bağlantı" olduğu konusunda uyardı.

Sendika lideri, The Telegraph gazetesine verdiği demeçte, "Ebeveynlerin bir seçeneği olmalı ve gençler için uygulamalara erişimi olmayan telefonlar alabilmeliler" dedi.

Ülkede, şubat ayından bu yana ülkede on binlerce anne-baba çocuklarına akıllı telefon vermeyi ertelemek konusunda birbirlerini desteklemek amacıyla başlatılan "Akıllı Telefonsuz Bir Çocukluk İçin Ebeveynler" adlı harekete katıldı.

Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi'ne davet edilen grup, aralarında aktris Sophie Winkleman'ın da bulunduğu kampanyacılar tarafından destekleniyor.

İngiliz hükümetinin, 16 yaşından küçüklerin akıllı telefon kullanımını kısıtlamasını isteyen ebeveynlerin öncülüğündeki Safescreens Campaign (Güvenli Ekranlar Kampanyası) direktörü Arabella Skinner da mevcut seçeneklerin "ya eski tip ya eski tip bir tuğla telefon ya da tam donanımlı bir akıllı telefon" olduğuna dikkat çekti.

Skinner, "Çocukların haritalar, tren biletleri, bankacılık, ev ödevleri gibi ihtiyaç duydukları uygulamalara erişmelerine izin veren ancak zararlı içerik ve bağımlılık riskini ortadan kaldıran bir seçeneğe ihtiyaçları var" diye konuştu.