İngiltere’de endişe verici yeni bir mutasyon daha ortaya çıktı

Public Health England (PHE) tarafından yapılan açıklamada, yeni varyantın lk olarak 15 Şubat'ta genomik sıralama yoluyla tespit edildiği ve e24 Şubat'tan itibaren izlenmeye başladığı ifade edildi. B1.1.318’de Brezilya ve Güney Afrika varyantlarında da bulunan başak proteininde E484K mutasyonu tespit edildi.

Söz konusu mutasyonun, daha önceki enfeksiyondan elde edilen antikorları etkisiz hale getirebileceğinden ve aşıların koruyuculuğunu azaltmasından endişe ediliyor.

KAYGI UYANDIRAN VARYATLARIN SAYISI YÜKSELİYOR



PHE, yeni mutasyonun İngiltere'de ortaya çıkıp çıkamadığının bilinmediğini söyledi. Kuruluş, B1.1.318’in araştırıldığını, ancak "kaygı uyandıran varyantlar" olarak tanımladığı dört çeşidin daha bulunduğunu bildirdi.



Bunlar arasında ikisi Brezilya'dan ortaya çıkan P1 ve P2, Güney Afrika’da ortaya çıkan B1351, ve İngiltere’den Türkiye’de dahil olmak üzere 70’i aşkın ülkeye sıçrayan B117 varyantları oluşturuyor.



Ancak, yeni mutasyon virüsün daha hızlı yayılmasını sağlayan N501Y mutasyonunu içermiyor .Bilim insanları daha önce B117, K Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında tespit edilen N501Y mutasyonunun, corona virüsün hücrelere daha kolay bağlanamasını yol açtığını ve bu yüzden onları daha bulaşıcı hale getirdiğini söylemişlerdi.

GÜÇLENDİRİCİ AŞILAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Öte yandan, ABD, Almanya İngiltere, Kanada, Avustralya, İsviçre ve Singapur'daki büyük ilaç şirketleri, mutasyona uğramış coronav irus varyantlarının üstesinden gelmek için güçlendirici aşılar üzerinde çalışıldığı ve bunların büyük klinik denemelerden geçmesi gerekmediğini doğruladı.



Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ve Moderna gibi Büyük aşı üreticileri, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının üstesinden gelmek için Covid-19 aşılarının yeni versiyonları üzerinde çalışıyorlar.

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