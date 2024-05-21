İngiltere'de enfekte kan skandalı: Sunak kan tazminatı sözü verdi

İngiltere'de 1970'li ve 1980'li yıllarda hastaların HIV veya Hepatit C bulaşmış kanla tedavi edilmesine yönelik açılan kamu soruşturmasına ilişkin rapor yayınlandı. Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, enfekte kan skandalından etkilenen kişilere "kapsamlı tazminat" ödeme sözü verdi. Sunak, 30 bin kişinin enfekte olduğu kamu soruşturması raporunun yayınlanmasının ardından, hükümetin "maliyet ne olursa olsun" ödeyeceğini söyledi.

İngiltere'de enfekte kan skandalı: Sunak kan tazminatı sözü verdi

'yi sarsan enfekte kan skandalına ilişkin açılan kamu soruşturmasının raporu yayınlandı. 

Rapor, yetkililerin mağdurları kabul edilemez risklere maruz bıraktığını ve Ulusal Sağlık Servisi'nin  (NHS) en büyük tedavi felaketini örtbas ettiğini ortaya koydu.

Hükümetin bugün tazminat detaylarını açıklaması bekleniyor.

İngiltere tazminat paketi için yaklaşık 10 milyar sterlin ayırdığını bildirdi.

Soruşturma, doktorları, hükümeti ve Ulusal Sağlık Servisini 1970'ler ile 1990'lar arasında hastaların HIV ve hepatit kapmasına izin vermekle suçladı.

O zamandan bu yana yaklaşık 3,000 kişi hayatını kaybetti ve daha fazla ölüm yaşanması bekleniyor.

İngiltere'de enfekte kan skandalı: Soruşturma raporu yayınlanacak

İngiltere'de enfekte kan skandalı: Soruşturma raporu yayınlanacak

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İNGİLTERE TARİHİNİN EN KÖTÜ TEDAVİ FELAKETİ

Skandal, Sağlık Bakanlığı tarihindeki en kötü tedavi felaketi olarak tanımlandı.

1970'li ve 1990'lı yıllar arasında tedavi edilen kişiler, "faktör VIII" kan ürünleri verildiğinde kirli kana maruz kaldı.

Bağışlanan kan, 1986 yılına kadar HIV açısından taranmadı ve 1991 yılına kadar da hepatit C açısından test edilmedi.

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