İngiltere'de enfekte kan skandalı: Sunak kan tazminatı sözü verdi

İngiltere'yi sarsan enfekte kan skandalına ilişkin açılan kamu soruşturmasının raporu yayınlandı.

Rapor, yetkililerin mağdurları kabul edilemez risklere maruz bıraktığını ve Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) en büyük tedavi felaketini örtbas ettiğini ortaya koydu.

Hükümetin bugün tazminat detaylarını açıklaması bekleniyor.



İngiltere tazminat paketi için yaklaşık 10 milyar sterlin ayırdığını bildirdi.



Soruşturma, doktorları, hükümeti ve Ulusal Sağlık Servisini 1970'ler ile 1990'lar arasında hastaların HIV ve hepatit kapmasına izin vermekle suçladı.



O zamandan bu yana yaklaşık 3,000 kişi hayatını kaybetti ve daha fazla ölüm yaşanması bekleniyor.

