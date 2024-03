İngiltere'de her ay 20 bin kişi ruh sağlığı sorunları yüzünden işten ayrılıyor

İngiltere'de her ay 20 bin kişinin ruh sağlığı sorunları nedeniyle işten ayrıldığı bildirildi.



İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi verilere göre, en az 20 bin kişi için iş göremezlik ödeneği talebi, ruh sağlığı sorunları için yapılıyor.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre daha önceki rakamlar, ruh sağlığı ve öğrenme güçlüğünün, kişinin çalışıp çalışamadığına bakılmaksızın ödenen iş göremezlik yardımlarına en çok katkıda bulunanlar arasında olduğunu göstermişti.



Ancak şimdiye kadar, insanların çalışmakta zorlandığında, evrensel kredi yoluyla ödenen iş göremezlik yardımları için böyle bir veri olmadığı belirtildi.



Bakanlık rakamlarına göre, bir yılda 400 bin artışla 2 milyon kişi evrensel kredi sağlık yardımı alıyor ve bunların yüzde 69'unun herhangi bir işte çalışamayacağına karar verildi.



Son iki yılda yapılan tüm değerlendirmelerin yüzde 69'u "zihinsel ve davranışsal bozuklukları" içeriyor. Sırt ve eklem sorunları ise başvuruların yüzde 48'inde yer alırken, kronik ağrı gibi sinirsel hastalıklar ile diyabet ve obezite gibi metabolik sorunların her biri yüzde 15 oranında kaydedildi.



Kalp hastalığı ve diğer dolaşım sorunları ile sindirim sistemi hastalıkları da vakaların yüzde 20'sinden fazlasında belirtildi. Öte yandan kanserlerin ve bazı ölümcül hastalıkların, henüz tüm talepleri kapsamayan verilerde eksik temsil edildiği düşünülüyor.

