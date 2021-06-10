İngiltere'de her beş kişiden dördünde Covid-19 antikoru olduğu açıklandı

Nüfusunun yüzde 42’sini tamamen aşılayan Birleşik Krallık’ta Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), yeni verilerini yayınladı.

Yayınlanan verilere göre her beş Britanyalının dördünün corona virüs antikoruna sahip olduğu belirtildi.

Covid antikoruna sahip olmanın, bir kişinin aşı olmasıyla veya virüse yakalanmasıyla sağlanacağının kabul edildiği verilerde, İngiltere'deki yetişkinlerin yüzde 80,3'ünün Covid-19'a karşı antikorları olduğu bildirildi.

Birleşik Krallık’a dahil olan diğer ülkelerden Galler'de antikor seviyesi yüzde 82,7 olarak tespit edilirken Kuzey İrlanda'da yüzde 79,9, İskoçya'da ise yüzde 72,6 olarak ölçüldü.

65 YAŞ VE ÜSTÜNDE YÜZDE 95’TEN FAZLA

Mayıs ayının üçüncü haftasında yapılan kan testi örnekleriyle elde edilen verilerde, Birleşik Krallık’ta yaşayan 65 yaş ve üstü kişilerin yüzde 95'inden fazlasının corona virüse karşı antikorları olduğunun altı çizildi.

Veriler, 16 ila 24 yaş arasındaki kişiler için antikor seviyelerinde bir artış olmadığını ortaya koyarken ve bu yaş grubundaki kişilerin yarısında antikor bulunduğunu belirtti.

Ulusal İstatistik Ofisi’nin antikor araştırmasını yakın zamanda ünlü bilim dergileri arasında yer alan Lancet’te yayınlanan, University College London Küresel Sağlık Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen antikor araştırmasına dayandırdığı bildirildi.

Araştırmada corona virüs geçiren kişilerin on ay boyunca virüse karşı bağışıklık oluşturduğu belirtilmişti.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SON 3 AYIN EN YÜKSEK VAKA SAYISI GÖRÜLDÜ

Birleşik Krallık Çarşamba günü 7 bin 540 yeni corona virüs vakası bildirerek Şubat ayının sonundan bu yana görülen en yüksek vaka sayısını bildirmiş, hastanedeki corona virüs hasta sayısı 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez bini aşmıştı.

Hükümet verilerine göre, Birleşik Krallık'taki yetişkin nüfusun yüzde 61’i en az bir doz aşı olurken bölgede bu hafta itibarıyla 25 ila 29 yaş arasındaki kişiler aşı olmaya başladı.