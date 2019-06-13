İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği için 10 aday yarişiyor. İlk turda yüzde 5'lik barajı aşamayan adaylar elenecek.
18,19 ve 20 Haziran'da yapılacak ikinci, üçüncü ve dördüncü turla aday sayısı ikiye indirelecek.
22 Haziran'dan itibaren Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi iki adaya oy vermeye başlayacak.
Partinin başına geçecek ismin 22 Temmuz haftası açıklanması bekleniyor.
Seçilecek isim, İngiltere'nin yeni başbakanı olacak ve Theresa May'den görevi devralacak. Anketlere göre yarışı eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson önde götürüyor.