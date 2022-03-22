İngiltere’de paketlerin yerine, sigaraların üzerine uyarı yazılması önerildi

İngiltere’de sigaraların üzerine uyarı yazılması önerildi.



Lordlar Kamarası Üyesi George Young, yeni bir Sigara Sağlık Uyarıları Yasası önerdi. Eğer bu teklif kabul edilirse İngiltere’de her bir sigaranın üstünde ve tütün sarma kağıtlarında dönüşümlü olarak sekiz farklı uyarı yer alacak.



Bu mesajlar, “Sigara öldürür”ün yanı sıra, sigara içmenin yol açtığı sağlık sorunlarına, çocuklara ve evcil hayvanlara verdiği zararlara, sigaranın finansal maliyeti ve sigarayı bırakma konusundaki tavsiyeleri içerecek.



Lordlar Kamarası Üyesi George Young, uyarı mesajlarının paketler yerine her bir sigaranın üzerine basılmasını teklif etti.

AMAÇ ÇOCUKLARI KORUMAK

Young, “Bu, sigara içmeye paket almak yerine, dal sigaralarla başlama eğiliminde olan çocukları caydırmak için özellikle etkili olacak. Bu yasa tasarısı, bize tütün kontrolünde dünya lideri olarak yerimizi sağlamlaştıran ilk ülke olma fırsatını veriyor. İngiltere'de her gün sigaraya başlayan 280 çocuğun sadece üçte birinin sigarayı bırakabildiğini biliyoruz. Diğer bir üçte biri ise sigaraya bağlı hastalıklardan ölmeye devam ediyor” dedi.



Bununla birlikte, Young ilk kez Margaret Thatcher hükümetinde sağlık bakanıyken sigara dallarına uyarı eklemeyi önerdiğini söyledi.



Young, “'2024'e kadar 50 yıldır parlamentoda olacağım, umarım bu politika uygulanmadan önce o kadar beklemek zorunda kalmam” dedi.



Young’un önerisine mulafet parti üyelerinden de destek geldi. İşçi Partisi’nden eski halk sağlığı bakanı Barones Merron, “Bu, üzerinde düşünülmüş ve mantıklı bir yasa tasarısıdır “dedi.



Diğer taraftan, söz konusu tasarının, Avam Kamarası'nda daha fazla değerlendirilmesi için parlamentoda zamanının olmaması nedeniyle, mevcut haliyle ilerlemesi pek olası görülmüyor. .



Geçen hafta, açıklanan farklı bir tasarıda ise 25 yaşın altındakilerin sigara satın almalarının yasaklanması önerilmişti.

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