İngiltere'de tedirgin normalleşme

Fiziki mesafe kuralı kaldırıldı. Gece kulüpleri açıldı, kalabalıkların biraraya geldiği etkinliklere artık izin var. İngiltere tartışmaların gölgesinde tamamen normalleşme adımını attı.



Özgürlük günü olarak tanımlanan günde sosyalleşmenin önündeki engeller kalktı. İç ve dış mekanlarda sayı sınırlamaları tümüyle kaldırıldı. Tiyatro ve sinemalar tam kapasite hizmet verebilecek.



Geniş katılımlı etkinliklerdeyse organizatörler iki doz aşı yaptırma, hastalığı geçirme veya negatif teste sahip olma şartları getirmeleri için teşfik edilecek.



Ülkede artık maske takmak da zorunda değil ama tavsiye ediliyor. Başta Londra olmak üzere muhalefetin elindeki belediyeler toplu taşıma gibi alanlarda maske zorunluluğunu sürdürüyor.



Başbakan Boris Johnson ise normalleşme gününde karantinadaydı. Başbakan Johnson ve Hazine Bakanı Rushi Sunak, Corona virüse yakalanan Sağlık Bakanı Sajid Javid ile temaslı oldukları için kendilerini izole etmek zorunda kaldı.



Johnson ve Sunak önce karantinadan kurtulmak için her gün test olunan bir pilot uygulamaya dahil olacaklarını açıkladı. Ancak gelen yoğun tepkiler üzerine u dönüşü yaparak karantina kararı aldılar.



Özgürlük gününde Londra’da aşı ve karantina karşıtları gösterisi düzenledi. Göstericilere polis müdahale etti.



İngiltere'de normal hayata geçişle birlikte kaygılar da artmış durumda. Uzmanlar 50 binlerin üzerini görerek son 6 ayın en yüksek seviyelerine ulaşan vaka sayılarının normalleşmeyle birlikte 200 binleri bulmasından endişe ediyor. Başbakan Johnson, halkı özgürlüklerini dikkatli kullanmaya çağırdı.