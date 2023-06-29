İngiltere'de Temyiz Mahkemesi: Göçmenleri Ruanda'ya göndermek yasadışı

Kendisinin ise iki yargıcın aksi yönünde oy kullandığını kaydeden Burnett, "Ruanda anlaşması sürecinde uygulanan prosedürler ve Ruanda hükümetinin verdiği garantilerin gerçek bir risk olmamasını sağlamak için yeterli olduğunu kabul ediyorum." ifadesini kullandı.



Başyargıç Burnett, Ruanda'da bulunduğu sürede, Ruanda ya da İngiltere'den sığınma talebine olumsuz yanıt alanların da ülkelerine gönderilmeyeceği konusunda ikna olduğunu sözlerine ekledi.



AİHM İLK RUANDA UÇAĞINI DURDURMUŞTU



İngiltere geçen sene hazırlanan "Ruanda Planı" kapsamında, kaçak göçmenleri ve ülkeye illegal yollarla girip sığınma talebinde bulunanları, Ruanda'ya gönderme hedefini açıklamıştı.



Ülkede muhalefet, insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun tepki gösterdiği karar, Yargıtay ve Yüksek Mahkeme tarafından da yasaya uygun bulunmuştu.



Ruanda'ya 7 kişiyi taşıyan ilk uçuş ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla durdurulmuştu. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkeme'de yeni bir dava açmış, mahkeme de 19 Aralık'ta Ruanda uçuşunun yasal olduğuna karar vermişti.



Mahkeme temyiz yolunu da açık tutarken, İçişleri Bakanı Suella Braverman, mart ayında, yazın uçakların Ruanda için havalanacağını söylemişti.

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