İngiltere'de yerel seçimler: Londra'da yine Sadık Han kazandı

İngiltere'de yerel seçimleri İşçi Partisi önde tamamlarken, Rishi Sunak liderliğinde iktidarda olan Muhafazakar Parti ağır kayıplar aldı. İşçi Partisi'nin müslüman adayı Sadık Han ise 3. kez Londra belediye başkanı seçildi. Yerel seçim sonuçları yaklaşan genel seçimler için önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

İngiltere'de yerel seçimler: Londra'da yine Sadık Han kazandı

'de perşembe günü 107 belediye için yapılan seçimlerde, 102 belediye meclisinin sonuçları belli oldu.

Buna göre halihazırda ana muhalefetteki İşçi Partisi 173 yeni sandalye ile belediye meclis üyesi sayısını bin 26'ya yükseltti.

İktidardaki Muhafazakar Partiyse 448 sandalye kaybetti ve üye sayısı 479'a geriledi. Liberal Demokratlar 101, bağımsızlar 92 ve Yeşiller 65 yeni sandalye kazandı.

Başbakan Rishi Sunak, yerel seçim sonucunu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Seçim, Sunak için genel seçimler öncesi büyük bir sınav niteliğindeydi.

İşçi Partisi'nin müslüman adayı Sadık Han ise 3. kez Londra belediye başkanı seçildi.

Han'ın zaferinin, İşçi Partisi'nin genel seçimlerde Muhafazakar Parti karşısında üstünlüğünü sağlamlaştırmaya yardımcı olacağı yorumları yapıldı.

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