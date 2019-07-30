İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiliz televizyonuna yaptığı açıklamada, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Raab, "Bu, uluslararası hukuk sisteminin kurallarına bağlı kalınmasıyla ilgili. Bizim ısrarcı olduğumuz husus budur" diye konuştu.

İran'ın uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak kabul edilmesi için yasalara uyması gerektiğini de ifade etti.

İki ülke arasındaki tanker krizi 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'nin İran tankerine Cebelitarık'ta el koymasıyla başladı.

Tahran da buna yanıt olarak İngiltere bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koymuştu.

