İngiltere'den okulda cep telefonu yasağı

10 MİLYON STERLİNLİK YATIRIM



Ebeveynlerin yüzde 44'ünün çocuklarının cep telefonuyla geçirdiği zamandan endişe duyduğu, ortaokul ve liselerde ise bu oranın yüzde 50 olduğu vurgulandı.



Yasaklama çalışmaları kapsamında gelecek 3 yıl için 700 civarında okula 10 milyon sterlinlik yani yaklaşık 389 milyon liralık yatırım yapılacağı kaydedildi.



Hükümetin yaptırdığı araştırmaya göre ortaokul ve lise öğrencilerinin yüzde 29'unun neredeyse tüm derslerin cep telefonları nedeniyle kesintiye uğradığını belirttikleri bildirildi.



Açıklamada cep telefonu kullanımını yasaklayan bir okulun elde ettiği sonuçlara da yer verildi.



İsmi açıklanmayan okulda eğitim kültürünün geliştiği, öğrencilerin daha huzurlu ve rahat ortamda eğitim alabildikleri ve çalışanların eğitime daha fazla odaklandığının görüldüğü belirtildi.

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