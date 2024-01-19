Interpol'den internet üzerinden işlenen suçlar konusunda uyarı

SANAL DÜNYALARIN YARARLI KULLANIMI MÜMKÜN



Interpol'ün raporunda, dijital dünyaların kolluk kuvvetleri için simülasyonlar ve sanal olay yeri güvenliğinden sanal eğitime kadar çeşitli fırsatlar da sunduğu vurgulandı.



Kolluk kuvvetlerinin ve adalet sisteminin sanal dünyayı ve onunla ilişkili teknolojiyi anlaması gerektiğinin altı çizildi.



Raporda, "Bu, sanal ortamın güvenliğini sağlamak ve oradaki bireyin haklarını korumak için gereklidir." denilerek, gelişen söz konusu suç ortamına etkili bir yanıt bulabilmek için uluslararası işbirliğinin önemini koruduğu vurgulandı.



Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Metaverse gibi güçlü teknolojilerin ortaya çıkışı, suç ortamını giderek daha karmaşık ve ulus ötesi hale getirmekte ve kolluk kuvvetlerini yeni zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Metaverse ve yapay zekanın suç faaliyetleri için dünyanın tam olarak hazır olmadığı yeni fırsatlar sunduğunu da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin