Irak Petrol Bakanı: Kuzey petrolünün ihracının devamı konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldı

Son dakika haberi! Irak Petrol Bakanı ve diğer üst düzey yetkililer, Kürt bölgesi petrolünün durdurulan ihracatının Türkiye üzerinden yeniden başlatılmasını görüşmek üzere, bugün Erbil kentinde toplandı.



Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Doğal Kaynaklar Bakan Vekili Dr. Kamal Mohammad, Petrol Bakanı Hayyan Abdul Ghani ve beraberindeki heyeti Erbil Uluslararası Havalimanı'nda kabul etti.



Irak Petrol Bakanı Abdul Ghani, Kürdistan Bölgesi'nin Türkiye'nin Ceyhan limanı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını engelleyen sorunlar üzerinde bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ifade etti.



"IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndaki kardeşlerimizle toplantımızın amacı petrol üretimini ve ihracatını kolaylaştırmak için bir çözüm bulmaktır." diyen Iraklı Bakan, petrol üretiminin büyük ölçüde petrole dayalı olduğu için ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığını söyledi.



Iraklı yetkili, ekiplerin Pazartesi gününe kadar bir çözüme ulaşmasını umduğunu söyledi.

25 MART'TA DURDURULMUŞTU



Irak ve Türkiye, Bağdat'ın talebi üzerine 25 Mart'tan bu yana durdurulan Kürt ihracatını yeniden başlatmak için şu anda bir "mutabakata" sahip olduklarını duyurdu. Petrol üretimi konusunda Erbil ve Bağdat arasındaki engelleyici konulardan biri de bölgede çalışan uluslararası petrol şirketlerinin işletme maliyetleri oluşturuyor.



IKBY yetkilileri, 2023 Irak bütçe yasasına göre bir varil petrol çıkarmanın maliyetinin 6 dolar olarak belirlendiğini, ancak Kürdistan Bölgesi'nin çıkarma maliyetinin, bölgenin topografyası ve daha önce uluslararası petrol şirketleriyle imzaladığı sözleşmeler nedeniyle belirlenen fiyattan çok daha yüksek olduğunu söylüyor.



Nisan ayında Erbil ve Bağdat arasında imzalanan bir anlaşmaya göre, iki hükümet on yılı aşkın bir süredir gerilim kaynağı olan enerji dosyasını ortaklaşa yönetecek.



Türkiye'nin Ceyhan limanı üzerinden yapılan ihracatın durdurulmasının ardından Erbil, 80 binden varilden fazla petrolü, ham petrolü iç ihtiyaçları karşılamak için kullanan Irak hükümetine aktarıyor.



Durdurma öncesinde Kürdistan Bölgesi, boru hattı aracılığıyla Türkiye'nin Ceyhan limanına günde 400 bin varilden fazla petrol ihraç ediyordu.



Kürt yetkililere göre Türk ve Iraklı yetkililer, Kürdistan Bölgesi'nin durdurulan ve 6 milyar dolardan fazla kayba neden olan petrol ihracatının yeniden başlaması için görüşmelerde bulunuyor.

