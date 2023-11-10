"Ortadoğu'da gerilim petrol fiyatlarını tetikleyebilir"

NTV'de yayınlanan Sektör Enerji programına katılan Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan, bölgenin enerji açısından kritik bir yer olmasına dikkat çekti. Karahan, "Buradaki problemlerin tedariği ve fiyatı etkileme potansiyeli çok yüksek. Tedarikte bir sıkıntı olmaz ancak fiyatların aşırı oynaklığı tarafında ciddi riskler var. Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için fiyatlara dikkat edilmeli." dedi.



Montel Foreks Direktörü Nazlı Naseh ise arz kısmında henüz bir problem olmadığını dile getirdi. Naseh, "Bugünkü enerji piyasasının küresel dinamikleri farklı. Şu ana kadar petrol arzında azalmaya neden olacak durum görülmedi. Ancak bölge ülkeler sürece taraf olursa petrolde 3 haneli rakamlar görebilirz." ifadelerini kullandı.

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