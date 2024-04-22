Irak'ta ABD güçleri İHA saldırısına uğradı

ABD güçleri, Suriye'nin arından Irak'ta da hedef oldu.



ABD'li bir yetkili, Irak'ın Ayn el-Esad hava üssünde konuşlu ABD güçlerinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını fakat herhangi bir hasar ya da can kaybının olmadığını açıkladı.



Bu saldırı, bölgedeki ABD güçlerine son 24 saat içinde yapılmış ikinci İHA saldırısı oldu.



Geçen yılın sonundan bu yana İran destekli Şii silahlı gruplar, ABD'nin İsrail'e verdiği destek nedeniyle Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine roket ve İHA saldırıları düzenliyordu.

Fakat söz konusu gruplar bu saldırılara üç aylık bir ara vermişti.

