Irak'ın Salahaddin vilayetinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DAEŞ üyesi 15 kişi öldürüldü.
Salahaddin Emniyetinde görevli Yüzbaşı Polis Numan el-Cuburi, kentin kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda DAEŞ'li teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.
Cuburi, çatışmada 15 teröristin öldürüldüğünü, 9'unun da yakalandığını bildirdi.
Iraklı güçler, DAEŞ'in yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu başta Musul olmak üzere ülke topraklarının üçte birinin, Aralık 2017'de tamamen geri alındığını duyurmuştu. Buna karşın, DAEŞ mensupları Irak'ın Enbar, Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerindeki kırsal bölgelerde varlık göstermeye ve güvenlik güçleri ile sivillere karşı eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.
Irak'ta DAEŞ'li 15 terörist öldürüldü
Anadolu AjansıDünya
DAEŞ'in Irak'ta varlık gösterdiği bölgelerden biri olan Salahaddin kentinde çıkan çatışmada, 15 terörist öldürüldü.
Irak'ın Salahaddin vilayetinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DAEŞ üyesi 15 kişi öldürüldü.