Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Abdulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin "siyasi mesajı"nı okudu.



Mesajında hükümet karşıtı gösterilerin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen hala bir hükümetin kurulamamasını eleştiren Sistani, "Halkın bağrından kopan ve durumu sakinleştirebilen yeni bir hükümetin acilen kurulması gerekiyor. Bu hükümet de ülkeyi en kısa zamanda özgür ve nezih bir erken seçime götürmeli" ifadelerini kullandı.



Siyasi partilerin yeni başbakan konusunda anlaşamadığını ve ayrıştığını vurgulayan Şii dini merci Sistani, Irak'ın içinde bulunduğu ortamda en uygun seçeneğin "sandık başına gitmek" olduğunu savundu.



TRUMP'IN ORTADOĞU PLANI'NA TEPKİ



Ali Sistani, açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Planı'nı da kınayarak, "İşgal altındaki topraklarını geri alması ve bağımsız devletini kurması için mazlum Filistin halkının yanındayız" ifadelerine yer verdi.



SİYASİ PARTİLER ANLAŞAMIYOR



ABD'nin Irak işgalinin ardından ülkenin 5'inci başbakanı olarak Ekim 2018'de göreve başlayan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım 2019'da ülkenin farklı bölgelerinde halen süren gösteriler nedeniyle istifasını sunmak zorunda kalmıştı. Irak Meclisi de 1 Aralık'ta Abdulmehdi'nin istifasını kabul etmişti.



Siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlıklardan ötürü ülkede yeni hükümet henüz kurulamadı.



Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in ise 2 gün önce, siyasi partilere mektup göndererek, "3 gün içerisinde sokağın da rıza gösterebileceği bir başbakan adayı üzerinde anlaşmalarını istediği aksi durumda kendi anayasal yetkilerini kullanarak bağımsız bir isme hükümeti kurma teklifinde bulunacağını" bildirdiği iddia edilmişti.

