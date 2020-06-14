Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi

Irak Devlet Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Aamerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Koalisyon Güçleri'nin bulunduğu üsse iki Katyuşa füzesi atıldı. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığına dair bilgi verilmedi.



Irak'taki Taci Askeri Üssü'ne 11 Mart'ta düzenlenen saldırıda iki Amerikan askeri ve bir İngiliz hayatını kaybetmiş, 11 asker de yaralanmıştı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper saldırıyı İran destekli milislerin gerçekleştirdiğini açıklamış, İran ise saldırıyla bağlantısını reddetmişti.

