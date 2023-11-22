Irak'taki ABD üssüne saldırı

Saldırıda hafif yaralananlar olduğu ve küçük çaplı altyapı hasarının meydana geldiği bildirildi.



ABD ordusunun da olayın ardından İran destekli gruplara AC-130 silahlı hava aracıyla karşılık verdiği kaydedildi.



Washginton yönetimi Hamas - İsrail çatışmasında Tel Aviv'i her yönden destekliyor. ABD'nin verdiği bu destek nedeniyle Ortadoğu'da birçok askeri üsse saldırı düzenleniyor. ABD güçlerine, 17 Ekim'den bu yana 32'si Irak'ta, 34'ü Suriye'de toplam 66 saldırı düzenlendiği aktarıldı.



Söz konusu saldırılarda 62 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.