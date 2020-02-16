İran Dışişleri Bakanı Zarif, Fransız ve Rus mevkidaşlarıyla nükleer anlaşmayı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile nükleer anlaşmayı görüştü.



İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 56. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Zarif ile Drian, P5+1 ülkeleri ile İran arasında varılan nükleer anlaşmayı ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, AB ülkelerinin nükleer anlaşmaya bağlı kalmadığını ve izlediği yolun sorunların çözümüne yardımcı olmadığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Tek doğru yol Avrupa'nın nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerine geri dönmesidir." ifadesini kullandı.



Zarif ile Lavrov da ikili ilişkiler, nükleer anlaşma ve İdlib'deki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.



Münih'te Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer ile de bir araya gelen Zarif, Maurer ile Suriye, Yemen ve Libya'daki insani yardımları ele aldı.

