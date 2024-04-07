İran: İsrail elçilikleri artık güvenli değil

İsrail ile İran arasındaki gerilim, Şam saldırısı sonrası önemli ölçüde tırmandı.

Tasnim haber ajansının aktardığına göre Tahran yönetimi, İsrail'i bir kez daha tehdit etti.

Habere göre dini lider Yahya Rahim Safevi'nin danışmanı olan üst düzey bir danışman, İsrail elçiliklerinin "artık güvenli olmadığını" söyledi

İsrail ise "düşmanı" İran ile gelişebilecek herhangi bir senaryoyu ele almak için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ofisinden yapılan açıklamada, Gallant'ın üst düzey askeri yetkililerle bir "operasyonel durum değerlendirmesi" yaptığı belirtildi.



Açıklamada, "Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından Bakan Gallant, savunma kurumunun İran'a karşı gelişebilecek herhangi bir senaryo durumunda yanıt vermek için hazırlıklarını tamamladığını vurguladı" denildi.

1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluk binasını vuran İsrail, aralarında iki generalin de bulunduğu 7 Devrim Muhafızları Ordusu mensubunu öldürmüştü.



Öldürülenler arasında Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlar kolu Kudüs Gücü'nün üst düzey komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi de bulunuyordu.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, dün yaptığı açıklamada, "İsrail'in Suriye'de İran Devrim Muhafızları üyelerini öldürdüğüne pişman olacağını" söyledi.