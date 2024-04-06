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İsrail'in İranlı komutanı öldürmesi sonrası ABD yüksek alarm durumuna geçti

ABD, İran'ın bölgedeki İsrail ya da Amerikan varlıklarını hedef alan olası bir saldırısına karşı hazırlık yapıyor. Bir ABD'li yetkili,  "Kesinlikle yüksek bir teyakkuz durumundayız" dedi.

İsrail'in İranlı komutanı öldürmesi sonrası ABD yüksek alarm durumuna geçti
İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısında iki İranlı general ve beş subay öldü.

'li bir yetkili, 'in Suriye'de İranlı bir askeri komutanı öldüren saldırısına karşılık olarak ABD'nin yüksek alarm durumunda olduğunu söyledi.

Yetkili, ABD'nin, 'ın bölgedeki İsrail ya da Amerikan varlıklarını hedef alan olası bir saldırısına karşı hazırlık yaptığını bildirdi.

Reuters'a konuşan ve CNN'in haberini doğrulayan yetkili, "Kesinlikle yüksek bir teyakkuz durumundayız" dedi.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'ın konsolosluk binasını vurması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Öldürülenler arasında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nde üst düzey komutan olan Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi'nin de bulunduğu duyurulmuştu.

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