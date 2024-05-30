İran lideri Hamaney, Suriye lideri Esad'ı Tahran'da ağırladı

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı başkent Tahran'da misafir etti. Esad, geçtiğimiz günlerde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey devlet yetkililerin helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı dileklerini sundu.

İran lideri Hamaney, Suriye lideri Esad'ı Tahran'da ağırladı
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'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney bugün Tahran'da Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

İran Öğrenci Haber Ağı'na (SNN) göre Esad, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Hamaney'e taziyelerini iletti.

Reisi'nin ölümü açıklandıktan sonra, şehit olduğunu söyleyen Şam yönetimi 3 günlük ulusal yas ilan ettiğini duyurmuştu.

Esad ayrıca, kendisi ve ülkesi adına Tahran hükümetine, İran halkına ve İran lideri Ali Hamaney'e başsağlığı dileklerini iletmişti.

Mesajında Esad, Suriye olarak İran ile dayanışma içinde olmaya devam ettiklerinin altını çizmişti.

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