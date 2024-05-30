İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi: Adayların başvuru süreci başladı

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başladı. 28 Haziran’da gerçekleşecek seçim için adayların başvuru süreci başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıt süreci 5 gün sürecek, 7 gün adayların yeterliliklerinin incelenmesine ve 14 gün ise adayların kampanyasına ayrılacak.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi: Adayların başvuru süreci başladı

'da 28 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların başvuru süreci başladı.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi düzenlediği basın toplantısında, "İran tarihinde bir dönüm noktası olan bu hassas şartlarda ve bu kadar büyük bir kayba rağmen devrim lideri Hamaney'in rehberliği ve Anayasa ile ülke yönetiminde herhangi bir aksama yaşanmadı" dedi.

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KAYIT SÜRECİ 5 GÜN SÜRECEK

14. Cumhurbaşkanlığı Seçim süreci, aday kayıtlarıyla başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıt süreci 5 gün sürecek, 7 gün adayların yeterliliklerinin incelenmesine ve 14 gün ise adayların kampanyasına ayrılacak.

İçişleri Bakanı Vahidi, seçimlerin tam bir güvenlik içerisinde yüksek rekabet ve geniş katılımla gerçekleşmesini umduğunu dile getirdi.

Aday olmak isteyenler İçişleri Bakanlığına giderek şahsen başvuru yapacak.

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50 GÜNLÜK SEÇİM SÜRESİ

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Anayasa'ya göre, lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İran Anayasası'na göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi gerekiyor.

Bu amaçla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyordu.

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SEÇİMLER 28 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Seçimlerde aday olmak isteyenler, 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunacak.

'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Şu ana kadar eski Sağlık Bakanı reformist Mesud Pezeşkiyan, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar Said Celili ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Mirtaceddini adaylık başvurusu yapacağını açıklamıştı.

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