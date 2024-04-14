İran lideri Hamaney'den İsrail'e saldırı sonrası ilk açıklama: "Siyonist rejim ektiğini biçecek"

İran'ın beklenen İsrail saldırısı başladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada "Siyonist rejimin Şam’daki İran büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarındaki belirli hedefleri düzinelerce insansız hava aracı ve füzeyle hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den İsrail'e saldırının ardından ilk açıklama geldi.

Hamaney "İran siyonist rejimi cezalandırılacak. Siyonist rejim ektiğini biçecek." dedi. ABD'li yetkililer, saldırı emrinin Hamaney tarafından verildiğini belirtmişti.